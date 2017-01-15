"Слован" обыграл "Югру"

"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Югру" – 3:2. Решающий гол забил нападающий Игорь Мусатов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Еглич - 10 (бол., Чичу, Серсен), 4:42 - 1:0. Чичу - 13 (бол., Тэйфф, Серсен), 32:03 - 2:0. Мусатов - 3 (Сурови, Чипчура), 51:37 - 3:0. Алексеев - 3 (Беляев, Кулик), 51:48 - 3:1. Королев - 2 (Лапенков, Кулик), 54:39 - 3:2.
Вратари: Браст - Шарыченков (58:56).
Штраф: 2 - 33.
Броски: 29 (9+13+7) - 21 (5+7+9).
Судьи: Гебеи, Рогачев.
15 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).