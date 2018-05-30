СКА заключил новый контракт с Плотниковым

Хоккейный СКА и нападающий команды Сергей Плотников подписали новый контракт, сообщается официальном Твиттере клуба. Соглашение рассчитано на четыре года.

Плотников играет за питерский клуб с 2016 года. В его составе 27-летний хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина и Кубка Континента. В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате нападающий провел 55 игр и набрал 39 (16+23) очков. В плей-офф Плотников сыграл в 12 матчах, в которых забил один гол и сделал 2 передачи.