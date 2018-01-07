СКА выиграл дивизион Боброва

СКА, обыграв в Тольятти "Ладу" со счетом 5:0, набрал 120 очков в этом регулярном чемпионате КХЛ. Как информирует пресс-служба питерцев, с учетом поражения "Йокерита" в домашнем матче с магнитогорским "Металлургом" (1:2 ОТ) армейцы стали победителями дивизиона Боброва.
На данный момент в активе финской команды 89 баллов, и даже в случае побед во всех оставшихся встречах "Йокерит" не сможет набрать более 119 очков. Таким образом, армейцы гарантировали себе минимум второе место в Западной конференции по итогам "регулярки".
Два стартовых матча плей-офф СКА проведет на своем льду 3 и 4 марта. Гостевые встречи запланированы на 6 и 7 марта.
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Жоня1111
Неожиданно....
22:53 7 января
Илья Дьяконов
армейцы с Невы, чемпионы страны!!!
20:16 7 января
ALEXEY959595
ЦСКА тоже выигрывал не раз регулярку, но КГ ни разу! Всё впереди...
20:14 7 января
Джон....Сильвер
Можете уже писать, что СКА выиграл кубок Гагарина!
19:48 7 января