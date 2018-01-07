19:43 7 января | Хоккей — КХЛ

СКА выиграл дивизион Боброва

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СКА, обыграв в Тольятти "Ладу" со счетом 5:0, набрал 120 очков в этом регулярном чемпионате КХЛ. Как информирует пресс-служба питерцев, с учетом поражения "Йокерита" в домашнем матче с магнитогорским "Металлургом" (1:2 ОТ) армейцы стали победителями дивизиона Боброва.

На данный момент в активе финской команды 89 баллов, и даже в случае побед во всех оставшихся встречах "Йокерит" не сможет набрать более 119 очков. Таким образом, армейцы гарантировали себе минимум второе место в Западной конференции по итогам "регулярки".

Два стартовых матча плей-офф СКА проведет на своем льду 3 и 4 марта. Гостевые встречи запланированы на 6 и 7 марта.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-vyighral-divizion-bobrova/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Жоня1111

Неожиданно....

22:53 7 января

Илья Дьяконов

армейцы с Невы, чемпионы страны!!!

20:16 7 января

ALEXEY959595

ЦСКА тоже выигрывал не раз регулярку, но КГ ни разу! Всё впереди...

20:14 7 января

Джон....Сильвер

Можете уже писать, что СКА выиграл кубок Гагарина!

19:48 7 января