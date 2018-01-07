СКА выиграл дивизион Боброва

СКА, обыграв в Тольятти "Ладу" со счетом 5:0, набрал 120 очков в этом регулярном чемпионате КХЛ. Как информирует пресс-служба питерцев, с учетом поражения "Йокерита" в домашнем матче с магнитогорским "Металлургом" (1:2 ОТ) армейцы стали победителями дивизиона Боброва.

На данный момент в активе финской команды 89 баллов, и даже в случае побед во всех оставшихся встречах "Йокерит" не сможет набрать более 119 очков. Таким образом, армейцы гарантировали себе минимум второе место в Западной конференции по итогам "регулярки".

Два стартовых матча плей-офф СКА проведет на своем льду 3 и 4 марта. Гостевые встречи запланированы на 6 и 7 марта.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ