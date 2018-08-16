СКА в товарищеском матче обыграл "Йокерит"

СКА одержал победу в товарищеском матче с "Йокеритом" (3:1). В составе победителей отличились Наиль Якупов, Антон Белов и Андрей Кузьменко.
Товарищеский матч
"Йокерит" (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Якупов - 3 (Дацюк, Гусев), 38:45 - 0:1. Белов - 1 (Херсли, Дацюк), 50:23 - 0:2. Н. Йенсен - 2 (бол., Леписто), 52:59 - 1:2. Кузьменко - 1 (п.в., Ли), 58:06 - 1:3.
Вратари: Калныньш (Ратилайнен, 40:00, 57:32 - 58:06) - Шестеркин (Хелльберг, 30:58).
Судьи: Каукокари, Хейккинен.
16 августа.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ