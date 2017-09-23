СКА "уничтожил" "Югру", забросив 9 шайб

СКА разгромил "Югру" со счетом 9:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Петербургский клуб одержал 14-ю победу кряду, клуб из Ханты-Мансийска потерпел шестое поражение подряд.

В составе победителей по 3 очка набрали Никита Гусев (2+1), Сергей Широков (2+1) и Патрик Херсли (1+2), по шайбе забросили Вячеслав Войнов, Илья Каблуков, Антон Белов и Александр Дергачев. Единственную шайбу у "Югры" забросил Павел Варфоломеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)

Голы: Войнов – 1 (бол., Ковальчук), 9:44 – 0:1. Гусев – 6 (Плотников, В. Тихонов), 12:03 – 0:2. Варфоломеев – 4 (Ильин), 15:46 – 1:2. Гусев – 7 (бол., Войнов), 32:53 – 1:3. Белов – 1 (Хафизуллин, Гусев), 37:25 – 1:4. Широков – 9 (Херсли), 38:35 – 1:5. Широков – 10 (Калинин, Херсли), 48:41 – 1:6. Херсли – 7 (бол., Широков, Белов), 50:31 – 1:7. Дергачев – 1 (Кетов), 52:14 – 1:8. Каблуков – 1 (Рундблад, Дергачев), 56:38 – 1:9.

Вратари: Проскуряков (Фокин, 12:03) – Шестеркин (Мельничук, 52:14).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 31 (8+8+15) – 42 (15+9+18).

Судьи: Гашилов, Ержабек.

23 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".