СКА провел тренировку перед матчами с ЦСКА

Команда Олега Знарка СКА провела открытую тренировку в преддверии финальной серии Западной конференции с ЦСКА, передает корреспондент "СЭ" из Санкт-Петербурга Игорь НОВИКОВ.

Армейцы вышли на лед в следующих сочетаниях.

Зеленые: Рукавишников, Рундблад, Шипачев, Торесен, Мальцев.

Синие: Зубарев, Зуб, Широков, Прохоркин, Барабанов

Красные: Хафизуллин, Белов, Гусев, Дацюк, Плотников

Черные: Рыков, Херсли, Каблуков, Тихонов, Кетов

Белые: Войнов, Гавриков, Ковальчук, Коскиранта, Калинин

Вратари: Коскинен, Шестеркин, Гибадуллин.

Отметим, что серия с ЦСКА стартует в четверг 29 марта, начало в 19.30.