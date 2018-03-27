СКА провел тренировку перед матчами с ЦСКА

Команда Олега Знарка СКА провела открытую тренировку в преддверии финальной серии Западной конференции с ЦСКА, передает корреспондент "СЭ" из Санкт-Петербурга Игорь НОВИКОВ.
Армейцы вышли на лед в следующих сочетаниях.
Зеленые: Рукавишников, Рундблад, Шипачев, Торесен, Мальцев.
Синие: Зубарев, Зуб, Широков, Прохоркин, Барабанов
Красные: Хафизуллин, Белов, Гусев, Дацюк, Плотников
Черные: Рыков, Херсли, Каблуков, Тихонов, Кетов
Белые: Войнов, Гавриков, Ковальчук, Коскиранта, Калинин
Вратари: Коскинен, Шестеркин, Гибадуллин.
Отметим, что серия с ЦСКА стартует в четверг 29 марта, начало в 19.30.
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