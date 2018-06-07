СКА продлил контракт с Андреем Зубаревым

СКА подписал новое соглашение с защитником Андреем Зубаревым, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

Официальное ура! Властелин мельниц остается! Андрей Зубарев в СКА еще на два года, - сообщается в Твиттере петербургской команды.

Андрей Зубарев играет в СКА с сезона 2015/16. В составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина и во второй раз в карьере – чемпионом России. В минувшем сезоне провел за СКА 37 игр, сделал 8 передач.