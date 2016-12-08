18:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА презентовал новую клубную базу

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За несколько часов до начала матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" СКА провел презентацию комплекса "Хоккейный город", построенного поблизости от Ледового дворца. В масштабном здании разместятся две ледовых арены, отель, центр хоккейной подготовки, центр хоккейного развития, медицинский центр, которым смогут пользоваться не только игроки СКА, но и все жители города, современный экипировочный центр, музей клуба, ресторан и открытый каток.

– Мы называем этот комплекс "Хоккейным городом", потому что здесь присутствует весь функционал по всем мировым стандартам, – подчеркнул вице-президент питерского клуба Роман Ротенберг. – Это самый современный спорткомплекс. Рассчитываем, что база команды примет хоккеистов еще до начала плей-офф. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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