10:24 | Хоккей — КХЛ

СКА поздравил Карпова с 26-летием


СКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения нападающего Максима Карпова. Сегодня, 19 октября, форварду исполняется 26 лет.

- Хоккейный клуб СКА поздравляет Максима с праздником, желает ему удачного продолжения сезона, счастья, здоровья и всего самого наилучшего, - говорится в поздравлении питерских армейцев.

Напомним, Карпов выступает за СКА с этого сезона. С начала регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в 11 матчах, набрав 7 (2+5) очков.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/maksimu-karpovu-26/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий