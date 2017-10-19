СКА поздравил Карпова с 26-летием

СКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения нападающего Максима Карпова. Сегодня, 19 октября, форварду исполняется 26 лет.
- Хоккейный клуб СКА поздравляет Максима с праздником, желает ему удачного продолжения сезона, счастья, здоровья и всего самого наилучшего, - говорится в поздравлении питерских армейцев.
Напомним, Карпов выступает за СКА с этого сезона. С начала регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в 11 матчах, набрав 7 (2+5) очков.
Праздник! Праздник!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 октября 2017 г.
Максиму Карпову сегодня исполняется 26 лет.
Наши поздравления!https://t.co/lM7YabQTG0 pic.twitter.com/MeSX6m3Xbz
Дополнительная информация
Материалы других СМИ