СКА повторил результат "Металлурга", Прохоркин – Заборски и Паре

Нападающий Николай Прохоркин стал автором 16-го хет-трика в регулярных чемпионатах КХЛ и третьим после Евгения Дадонова и Никиты Гусева хоккеистом СКА, забросившим четыре шайбы в одной встрече. По числу покеров питерские армейцы теперь делят первое место в истории лиги с магнитогорским "Металлургом".

Кроме того, Прохоркин повторил достижение омича Томаша Заборски и челябинца Франсиса Паре, отличившись при оформлении покера в большинстве, меньшинстве и равных составах. (Кирилл БУРДАКОВ)​

Клубы-лидеры КХЛ по числу покеров