СКА повторил результат "Металлурга", Прохоркин – Заборски и Паре

Нападающий Николай Прохоркин стал автором 16-го хет-трика в регулярных чемпионатах КХЛ и третьим после Евгения Дадонова и Никиты Гусева хоккеистом СКА, забросившим четыре шайбы в одной встрече. По числу покеров питерские армейцы теперь делят первое место в истории лиги с магнитогорским "Металлургом".
Кроме того, Прохоркин повторил достижение омича Томаша Заборски и челябинца Франсиса Паре, отличившись при оформлении покера в большинстве, меньшинстве и равных составах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы-лидеры КХЛ по числу покеров
|
Клуб
|
Авторы
|
Покеры
|
Металлург Мг
|
Ярослав Кудрна, Сергей Мозякин, Денис Платонов
|
3
|
СКА
|
Никита Гусев, Евгений Дадонов, Николай Прохоркин
|
3
|
Ак Барс
|
Алексей Морозов-2
|
2
|
Атлант
|
Юнас Андерссон, Олег Петров
|
2
|
Авангард
|
Томаш Заборски
|
1
|
Нефтехимик
|
Максим Якуценя
|
1
|
Северсталь
|
Андреас Турессон
|
1
|
Спартак
|
Штефан Ружичка
|
1
|
Трактор
|
Франсис Паре
|
1
|
ЦСКА
|
Игорь Григоренко
|
1
- КХЛ
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Томаш Заборски
- Николай Прохоркин
- Франсис Паре