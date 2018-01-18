22:36 18 января | Хоккей — КХЛ

СКА повторил результат "Металлурга", Прохоркин – Заборски и Паре


Нападающий Николай Прохоркин стал автором 16-го хет-трика в регулярных чемпионатах КХЛ и третьим после Евгения Дадонова и Никиты Гусева хоккеистом СКА, забросившим четыре шайбы в одной встрече. По числу покеров питерские армейцы теперь делят первое место в истории лиги с магнитогорским "Металлургом".

Кроме того, Прохоркин повторил достижение омича Томаша Заборски и челябинца Франсиса Паре, отличившись при оформлении покера в большинстве, меньшинстве и равных составах. (Кирилл БУРДАКОВ)​

Клубы-лидеры КХЛ по числу покеров

Клуб

Авторы

Покеры

Металлург Мг

Ярослав Кудрна, Сергей Мозякин, Денис Платонов

3

СКА

Никита Гусев, Евгений Дадонов, Николай Прохоркин

3

Ак Барс

Алексей Морозов-2

2

Атлант

Юнас Андерссон, Олег Петров

2

Авангард

Томаш Заборски

1

Нефтехимик

Максим Якуценя

1

Северсталь

Андреас Турессон

1

Спартак

Штефан Ружичка

1

Трактор

Франсис Паре

1

ЦСКА

Игорь Григоренко

1

 

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Материалы других СМИ
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