СКА подписал контракт с нападающим "Сарыарки" Юксеевым

Форвард Александр Юксеев покинул "Сарыарку" и стал игроком СКА, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Хоккеист перешел в петербургский клуб в статусе неограниченно свободного агента, соглашение рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне 30-летний нападающий в 46 матчах за "Сарыарку" в ВХЛ, набрал 23 (4+19) очка. Он был на контракте в СКА в сезоне-2010/11, но ни разу не сыграл за команду.