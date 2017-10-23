СКА подколол ЦСКА по поводу старой арены и посещаемости. Видео

Пресс-служба СКА перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА с юмором оценила арену, на которой пройдет встреча. Арена ЦСКА имени Всеволода Боброва построена в 1991 году и вмещает в себя 5 500 зрителей.

Средняя посещаемость домашних матчей ЦСКА составляет 3 695 человек. Только в последнем матче с "Локомотивом" было более 5 тысяч зрителей.

– Сегодня играем вот в этом прекрасном дворце. И даже обещают аншлаг! – говорится в сообщении СКА под видео, на котором с высоты птичьего полёта показывается домашняя арена московских армейцев.

Сегодня играем вот в этом прекрасном дворце.

И даже обещают аншлаг! pic.twitter.com/vYxmBtjV4o – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 октября 2017 г.

Трансляция матча ЦСКА - СКА