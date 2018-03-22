СКА победил "Локо" в пятом матче серии и вышел в финал конференции

СКА обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в пятом матче серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции. Армейцы выиграли серию (4-1) и прошли в финал конференции. Отметим, что команда выходит в эту стадию Кубка Гагарина в четвертый раз подряд.
В составе петербургского клуба по шайбе забросили Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и Илья Каблуков, у гостей отличился Иван Лекомцев.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/2 финала
Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Ковальчук - 5 (Войнов, Шипачев), 13:41 - 1:0. Лекомцев - 1 (Апальков, Коршков), 21:40 - 1:1. Шипачев - 4 (Зуб, Ковальчук), 28:59 - 2:1. Каблуков - 2 (Кетов), 42:15 - 3:1.
Вратари: Коскинен - Судницин.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 33 (19+7+7) - 17 (2+4+11).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
22 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 4-1
BeeBop
Thomas_Boy_...Мой друг! Побереги нервы! Разве не мы ждём серию, скрытыю серию финала и определения чемпиона?! Томас, друг, береги нервы!
22:46
Болельщик Шексны
Владо/// слушай, бомж... ты бы помолчал , может в лицо мне скажешь это? живу в Питере, готов прямо сейчас приехать
22:41
Болельщик Шексны
veter2001/// ну извини, Газпром один... И к сожалению даже его наличие в качестве спонсора не всегда значит эффективность... истинные болельщики СКА, да и Зенита, пожалуй подтвердят. А судейство в КХЛ: в последней игре 1/4 финала Череповце, отблагодарили наши болелы, когда Ледовый судье кричал "судья - тридвараз".
22:38
Thomas_Boy_
Наш ___________ А смысл? "Локомотив", повторю, совершенно не умеет играть в хоккей. И это команда, которая входит в число восьми лучших в КХЛ. То есть, не все у нее так плохо. Как тогда играют другие? Ну, "Торпедо" мне доводилось видеть, там все очень плохо. И ведь даже "Торпедо" не самая плохая команда лиги, хотя самая тупая наверняка.
22:35
rusfed 2.0
veter2001 22:30. Ну а сам ты чем кичишься? Газпромом? )
22:33
Tribunal Z
Как говорится победа за явным преимуществом СКА. Никакой мысли творчества на площадке у железных машинистов не было. Кто там сокрушил Олимпийского чемпиона газетчики будут писать уже в следующем году. А признаться кое кому хотелось чтобы СКА проиграл. Как смаковали драки, аж слюни у комментаторов летели, тьфу, убогий Матч ТВ, там по моему всех комментаторов разогнать нужно. СКА чемпион, хорошая игра и чистая победа!
22:30
veter2001
Болельщик Шексны--------------------Шексна — российский футбольный клуб из Череповца. Основан в 1997 году после расформирования ФК «Булат». Лучшее достижение в первенстве России — 1 место в зоне «Запад» второго дивизиона 2000 года, затем коллектив продолжил играть во втором дивизионе. Когда в ЛЧ?
22:30
Наш
Thomas_Boy_,а стоило посмотреть не третий период ,а первый! Броски: 19-2.Вообще ,Локомотив из 15 периодов выиграл (по счёту и по игре) только один! СКА просто лучше!
22:27
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Локо в прошлом сезоне поинтересней смотрелся. При Квартале тупое бей-беги. СКА победил заслуженно, полностью переиграв дрезину.
22:22
veter2001
))).Болельщик Шексны иди болей за Шексну. Это где-то в Африке, по-моему. Даже редактор красным подчеркивает
22:17
Владо
колхозник из Шексны,шёл бы ты уже куда подальше,дефективный,всё уже закончилось для вас,психопаты.
22:12
Thomas_Boy_
А я посмотрел третий период, да. И снова не могу понять, чем заманивают болельщика на игры КХЛ? Смотреть вот это... Ну как? "Локомотив". Это как бы команда, которая в восьмерку лучших входит в России. Ну и? Они же нулевые. Они совершенно необучены. Они на льду не думают. От слова "вообще". Два игрока "Локо" прут как танки на добивание. Мешая друг другу, а не вратарю. Силовых приемов - тьма. Толкотни - море. Хоккея нет. Броски просто ради бросков. Даже СКА ничего не показал, но он хотя бы вел в счете, ему особо напрягаться было не нужно. Насколько же ужасен хоккей в исполнении "Югры" и Риги, например?
22:03
unfan
Да локо даже слибы всю игру играл 5 4 этобы не помогло, адже в зону войти не могут толком в большинстве. Вон у цска тоже дофига кого куплено и 6 пятёрок, только мучаются с йокиретом, так что не всё деньги решают.
22:01
avtomir08
газпром
21:58
Болельщик Шексны
Ну что сосисочные, опять будете говорить, что судья вам не помогал?! Хорошо что этот матч показывали на доступном канале и многие увидели как судья в метре не увидел нарушение со стороны игрока сосиСКИ за 5 минут до конца матча. Вот увидите, вас будет ждать участь бомжей... Те тоже вели себя некорректно, работали с админресурсом, а сейчас в полной ж..е
21:57