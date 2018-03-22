СКА победил "Локо" в пятом матче серии и вышел в финал конференции

СКА обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в пятом матче серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции. Армейцы выиграли серию (4-1) и прошли в финал конференции. Отметим, что команда выходит в эту стадию Кубка Гагарина в четвертый раз подряд.

В составе петербургского клуба по шайбе забросили Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и Илья Каблуков, у гостей отличился Иван Лекомцев.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/2 финала

Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ковальчук - 5 (Войнов, Шипачев), 13:41 - 1:0. Лекомцев - 1 (Апальков, Коршков), 21:40 - 1:1. Шипачев - 4 (Зуб, Ковальчук), 28:59 - 2:1. Каблуков - 2 (Кетов), 42:15 - 3:1.

Вратари: Коскинен - Судницин.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 33 (19+7+7) - 17 (2+4+11).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

22 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 4-1

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