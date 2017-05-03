СКА планирует приобрести права на Гаврикова за 100 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", защитник "Локомотива" и сборной России Владислав Гавриков может продолжить карьеру в СКА. По окончании нынешнего сезона его контракт с ярославской командой истек, и хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. У Гаврикова есть предложение из НХЛ от задрафтовавшего его в 2015 году "Коламбуса".

Сам игрок склоняется к тому, чтобы еще как минимум год провести в КХЛ. СКА намерен предложить защитнику контракт на улучшенных условиях, которые "Локомотив" пока не планирует повторять. В таком случае ярославцы получат за игрока компенсацию. Ее размер составит около 100 миллионов рублей.