СКА обыграл "Адмирал", одержав шестую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА переиграл "Адмирал" (4:1). В составе гостей заброшенными шайбами отличились Павел Дацюк, Антон Белов, Никита Гусев и Ярно Коскиранта. Данная победа для подопечных Олега Знарка стала шестой подряд. Отметим, что невские армейцы являются лидером Западной конференции, имея в своем активе 96 очков после 38 матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Дацюк - 7 (Херсли, Дадонов), 10:21 - 0:1. Белов - 6 (бол., Ковальчук, Дадонов), 37:01 - 0:2. Гусев - 16, 41:08 - 0:3. Казаков - 2 (Иванов, Лугин), 47:34 - 1:3. Коскиранта - 11 (мен., п.в., Коскиранта), 59:34 - 1:4.

Вратари: Бобков (57:28 - 59:34) - Шестеркин.

Штраф: 18 - 10.

Броски: 29 (7+10+12) - 30 (14+7+9).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

5 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".