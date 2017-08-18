СКА на новых условиях подписал контракт с Чудиновым

СКА подписал на новых условиях двусторонний контракт на один год с защитником Максимом Чудиновым, информирует официальный сайт КХЛ. Также клуб по соглашению сторон расторг договор с нападающим Владимиром Барабановым.

27-летний Чудинов в прошедшем сезоне провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В одной игре плей-офф он отдал одну голевую передачу.

20-летний Барабанов выступал в МХЛ за СКА-1946. Он набрал 41 (17+24) очко в 53 матчах регулярного чемпионата, а также 5 (4+1) очков в девяти матчах плей-офф.