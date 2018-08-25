СКА и Плющенко будут вместе готовить юных фигуристов

СКА на своем официальном сайте сообщил о сотрудничестве с академией Евгения Плющенко. Они запускают совместный проект на базе многофункционального спортивного комплекса "Хоккейный город" – детскую школу фигурного катания.

Юные спортсмены начнут тренировки уже в сентябре. Группы будут сформированы по возрастам (2-6 лет). Занятия будут проходить как на льду, так и в зоне ОФП.

Напомним, что с апреля 2017 года Евгений Плющенко – главный тренер Академии фигурного катания Angels of Plushenko