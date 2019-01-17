"Сибирь" в овертайме обыграла "Спартак"

"Сибирь" обыграла "Спартак" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Даниил Романцев, Никита Михайлов, Егор Миловзоров и Александр Шаров, в активе которого решающая шайба в овертайме. У "Спартака" забивали Алексей Гришин, Артем Воронин и Каспарс Даугавиньш.

"Сибирь" набрала 42 очка и занимает десятое место на Востоке. У "Спартака" 57 очков и шестая позиция в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Спартак" (Москва) - 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Романцев - 11 (Первушин, Демидов), 11:07 - 1:0. Гришин - 2, 37:14 - 1:1. Михайлов - 12 (Саюстов, Миловзоров), 38:23 - 2:1. Воронин - 3 (Цыплаков, Дыбленко), 39:52 - 2:2. Миловзоров - 10 (бол., Саюстов, Демидов), 54:44 - 3:2. Даугавиньш - 12 (бол., Григорьев, Ганзл), 57:07 - 3:3. Шаров - 10 (Михайлов), 64:33 - 4:3.

Вратари: Красиков - Беспалов.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 32 (5+10+13+4) - 34 (8+14+10+2).

Судьи: Оскирко, Цыплаков.

17 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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