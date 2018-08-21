"Сибирь" окажет финансовую помощь Мнацяну

"Сибирь" на своем официальном сайте подтвердила, что у нападающего Самвела Мнацяна диагностировали онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения. Попечительский совет клуба принял решение оказать финансовую помощь хоккеисту.

Также клуб сообщил, что берет на себя координацию деятельности по сбору средств на лечение хоккеиста. Желающим помочь игроку "Сибирь" готова предоставить необходимые реквизиты по электронной почте.

28-летнний Мнацян в мае этого года перешел в "Сибирь" из "Адмирала", за который он отыграл три года. В 52 играх сезона-2017/18 он набрал 3 (1+2) очка.