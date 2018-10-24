"Сибирь" обыграла "Витязь"

"Сибирь" выиграла у "Витязя" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Максим Казаков. Также отличились Александр Шаров и Данил Романцев. У гостей шайбы забрасывали Миро Аалтонен и Александр Семин.

"Сибирь" с 12 очками занимает последнее место в Восточной конференции. "Витязь" идет седьмым на Западе - 19 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирск) - "Витязь" (Подольск) - 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Аалтонен - 9 (Мозик, Семин), 15:52 - 0:1. Казаков - 4 (Наумов, Михайлов), 24:40 - 1:1. Казаков - 5 (Наумов, Михайлов), 26:10 - 2:1. Семин - 4 (Аалтонен), 31:16 - 2:2. Шаров - 3 (бол., Пелтола, Алексеев), 36:12 - 3:2. Романцев - 7 (Ткаченко), 47:41 - 4:2.

Вратари: Тэйлор - Ортио (58:11).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 40 (15+19+6) - 31 (4+7+20).

Судьи: Гофман, Франо.

24 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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