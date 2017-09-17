"Сибирь" обыграла "Барыс", 21-летний Красиков провел первый матч в сезоне

"Сибирь" уверенно обыграла "Барыс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы прервали двухматчевую серию поражений, а "Барыс" – трехматчевую серию побед.

В составе победителей по шайбе забросили Йонас Энлунд, Иван Верещагин, Владислав Наумов и Вячеслав Основин. Две голевые передачи на счету Сергея Конькова. 21-летний голкипер Алексей Красиков провел первый матч в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Энлунд – 2 (Демидов, Коньков), 7:54 – 0:1. Верещагин – 1 (бол., Наумов, Бергстрем), 13:20 – 0:2. Наумов – 1 (бол., Шаров, Коньков), 26:37 – 0:3. Основин – 3 (мен., п.в.), 57:20 – 0:4.

Вратари: Кудрявцев (Карлссон, 26:37, 55:38 – 57:20) – Красиков.

Штраф: 10 – 18.

Броски: 26 (7+10+9) – 22 (7+9+6).

Судьи: Раводин, Соин.

17 сентября. Астана. "Барыс-Арена".