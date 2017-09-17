"Сибирь" обыграла "Барыс", 21-летний Красиков провел первый матч в сезоне

"Сибирь" уверенно обыграла "Барыс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы прервали двухматчевую серию поражений, а "Барыс" – трехматчевую серию побед.
В составе победителей по шайбе забросили Йонас Энлунд, Иван Верещагин, Владислав Наумов и Вячеслав Основин. Две голевые передачи на счету Сергея Конькова. 21-летний голкипер Алексей Красиков провел первый матч в сезоне.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Энлунд – 2 (Демидов, Коньков), 7:54 – 0:1. Верещагин – 1 (бол., Наумов, Бергстрем), 13:20 – 0:2. Наумов – 1 (бол., Шаров, Коньков), 26:37 – 0:3. Основин – 3 (мен., п.в.), 57:20 – 0:4.
Вратари: Кудрявцев (Карлссон, 26:37, 55:38 – 57:20) – Красиков.
Штраф: 10 – 18.
Броски: 26 (7+10+9) – 22 (7+9+6).
Судьи: Раводин, Соин.
17 сентября. Астана. "Барыс-Арена".
- КХЛ
- Барыс
- Сибирь (Хоккей)
- Сергей Коньков
- Йонас Энлунд
- Вячеслав Основин
- Алексей Красиков
- Владислав Наумов
- Иван Верещагин