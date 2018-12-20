"Сибирь" обыграла "Амур" благодаря дублю Шарова

"Сибирь" победила "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Дублем в составе клуба из Новосибирской области отметился нападающий Александр Шаров.

"Сибирь" набрала 32 очка и расположилась на 11-м месте на Востоке. "Амур" с 29 баллами занимает 12 строчку.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Амур" (Хабаровск) - 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

Голы: Зогорна - 7 (Руденков, Рассказов), 7:35 - 0:1. Шаров - 8 (Саюстов, Казаков), 21:49 - 1:1. Михайлов - 10 (бол., Пелтола, Карон), 25:18 - 2:1. Грбас - 1 (Воробьев), 30:06 - 2:2. Шаров - 9 (Карон), 30:17 - 3:2. Первушин - 5 (Миловзоров, Саюстов), 31:46 - 4:2. Кузнецов - 3 (бол.), 59:59 - 4:3.

Вратари: Красиков - Лангхамер (58:10).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 23 (6+14+3) - 28 (7+7+14).

Судьи: Букин, Цыплаков.

20 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Все о КХЛ - здесь