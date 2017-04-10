Шумаков, Шалунов и Окулов покинули "Сибирь"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил, что команду покинули три лидера: Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов. Также он отметил, что основные вратари остались в составе.

- По составу: потеряли мы пока трех лидеров - Шумакова, Шалунова и Окулова. Мишарин поехал играть домой в Екатеринбург, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского. - Кемппайнен также в "Сибири" играть не будет. Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков.