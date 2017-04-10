Шумаков, Шалунов и Окулов покинули "Сибирь"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил, что команду покинули три лидера: Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов. Также он отметил, что основные вратари остались в составе.
- По составу: потеряли мы пока трех лидеров - Шумакова, Шалунова и Окулова. Мишарин поехал играть домой в Екатеринбург, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского. - Кемппайнен также в "Сибири" играть не будет. Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков.
По составу: потеряли мы пока трех лидеров: Шумаков, Шалунов и Окулов. Мишарин поехал играть домой в Екатеринбург.– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.
Кемппайнен также в "Сибири" играть не будет.– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.
Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.
#78 Blinoff
Ладно Шумаков и Шалунов, они, в ранге лидеров, отыграли два сезона, можно сказать "отдали долг второй родине". Но вот Костя... расстроил конечно...
16:37
Зенька
Двое из трёх в цска! Жду коментов петушков, что газпром всё купил)
15:41