15:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

Шумаков, Шалунов и Окулов покинули "Сибирь"

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Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил, что команду покинули три лидера: Сергей ШумаковМаксим Шалунов и Константин Окулов. Также он отметил, что основные вратари остались в составе.

- По составу: потеряли мы пока трех лидеров - Шумакова, Шалунова и Окулова. Мишарин поехал играть домой в Екатеринбург, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского. - Кемппайнен также в "Сибири" играть не будет. Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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#78 Blinoff

Ладно Шумаков и Шалунов, они, в ранге лидеров, отыграли два сезона, можно сказать "отдали долг второй родине". Но вот Костя... расстроил конечно...

16:37

Зенька

Двое из трёх в цска! Жду коментов петушков, что газпром всё купил)

15:41

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