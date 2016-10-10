Штраф Воробьева оставлен без изменений

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" – "Торпедо" (2:4), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Торпедо" Кирилла Воробьева наказание по Правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.), а также согласно п.3.4. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.