14:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Штраф Воробьева оставлен без изменений

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Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь""Торпедо" (2:4), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Торпедо" Кирилла Воробьева наказание по Правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.), а также согласно п.3.4. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

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