Шерстеркин - в воротах СКА на матч против ЦСКА

Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Место в воротах займет Игорь Шестеркин.

Состав санкт-петербургской команды выглядит следующим образом:

Шерстеркин (Коскинен);

Ковальчук – Прохоркин – Плотников – Зубарев – Войнов;

Широков – Коскиранта – Калинин – Хафизуллин – Рундблад;

Гусев – Дацюк – Карпов – Зуб – Гавриков;

Тихонов – Каблуков – Кетов – Рыков – Алтыбармакян.

Матч ЦСКА – СКА начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.