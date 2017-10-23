Шерстеркин - в воротах СКА на матч против ЦСКА

Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Место в воротах займет Игорь Шестеркин.
Состав санкт-петербургской команды выглядит следующим образом:
Шерстеркин (Коскинен);
Ковальчук – Прохоркин – Плотников – Зубарев – Войнов;
Широков – Коскиранта – Калинин – Хафизуллин – Рундблад;
Гусев – Дацюк – Карпов – Зуб – Гавриков;
Тихонов – Каблуков – Кетов – Рыков – Алтыбармакян.
Матч ЦСКА – СКА начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Состав СКА на армейское дерби!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 октября 2017 г.
Последние приготовления - и вперед! pic.twitter.com/bPbu96M1my
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