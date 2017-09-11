Шайба Вовченко принесла "Северстали" победу над "Сочи"

"Северсталь" на своем льду обыграла "Сочи" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором единственной шайбы во встреча стал Даниил Вовченко.
Отметим, что череповчане одержили победу после двух поражений подряд. Сочинцы, в свою очередь, уступили во второй игре кряду.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) - "Сочи" (Сочи) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Вовченко - 2 (бол., Мазур, Голик), 11:27 - 1:0.
Вратари: Гудачек - Шикин (58:02).
Штраф: 14 - 12.
Броски: 18 (4+9+5) - 28 (10+10+8).
Судьи: Букин, Лаврентьев.
11 сентября. Череповец. Ледовый дворец.