Шайба Вовченко принесла "Северстали" победу над "Сочи"

"Северсталь" на своем льду обыграла "Сочи" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором единственной шайбы во встреча стал Даниил Вовченко.

Отметим, что череповчане одержили победу после двух поражений подряд. Сочинцы, в свою очередь, уступили во второй игре кряду.

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"Северсталь" (Череповец) - "Сочи" (Сочи) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Вовченко - 2 (бол., Мазур, Голик), 11:27 - 1:0.

Вратари: Гудачек - Шикин (58:02).

Штраф: 14 - 12.

Броски: 18 (4+9+5) - 28 (10+10+8).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

11 сентября. Череповец. Ледовый дворец.