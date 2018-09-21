Шайба Ткачева принесла "Ак Барсу" победу над "Нефтехимиком"

"Ак Барс" на выезде обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победная шайба на счету нападающего Владимира Ткачева.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Пуустинен - 6 (бол., Сергеев), 13:09 - 1:0. Потапов - 2 (Лукоянов), 34:15 - 1:1. Ткачев - 2 (Глухов, Галиев), 36:14 - 1:2.
Вратари: Ежов (58:20) - Подъяпольский.
Штраф: 34 - 10.
Броски: 38 (15+8+15) - 29 (6+16+7).
Судьи: Сидоренко, Соин.
21 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".
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