Шайба Ткачева принесла "Ак Барсу" победу над "Нефтехимиком"

"Ак Барс" на выезде обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победная шайба на счету нападающего Владимира Ткачева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Пуустинен - 6 (бол., Сергеев), 13:09 - 1:0. Потапов - 2 (Лукоянов), 34:15 - 1:1. Ткачев - 2 (Глухов, Галиев), 36:14 - 1:2.

Вратари: Ежов (58:20) - Подъяпольский.

Штраф: 34 - 10.

Броски: 38 (15+8+15) - 29 (6+16+7).

Судьи: Сидоренко, Соин.

21 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".