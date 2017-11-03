Шайба Сан-Пьера в овертайме принесла "Барысу" победу над "Витязем"

"Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Витязь" (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Мартен Сен-Пьер.

Для "Бырыса", который занимает второе место в Восточной конференции, это третья победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Витязь" (Подольск) – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Старченко – 3 (Гурков), 6:32 – 1:0. Семенов – 6 (бол., Рендулич, Риссанен), 10:43 – 1:1. Даллмэн – 3 (бол., Сан-Пьер, Вей), 27:14 – 2:1. Риссанен – 2 (Рендулич), 49:28 – 2:2. Сан-Пьер – 5 (Вей), 62:52 – 3:2.

Вратари: Карлссон – Сапрыкин.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 28 (9+11+6+2) – 27 (7+11+9+0).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

3 ноября. Астана. "Барыс-Арена".