18:09 | Хоккей — КХЛ

Шанцев может стать куратором московского "Динамо"

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Как стало известно "СЭ", Валерий Шанцев в ближайшее время может стать ключевой фигурой в руководстве московского "Динамо" - он будет отвечать за все важнейшие вопросы, связанные с селекцией клуба и его бюджетом.

Ранее эти функции в столичном клубе выполнял генеральный директор Сергей Федоров. Он, в свою очередь, может быть переведен на аналогичную должность в футбольное "Динамо", которое вчера отправило в отставку Евгения Муравьева.

Отметим, что Шанцев в сентябре ушел с поста губернатора Нижегородской области, а в феврале вошел в совет директоров "Динамо". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Муравьева освободили от должности гендиректора "Динамо" // 
Валерий Шанцев вернулся в "Динамо". Поможет ли это клубу?

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Так замыкается круг! (с)

18:27

bugr1969

Сперва попилил бабла будучи губернатором , а теперь ставши куратором ))) М-да .....

18:20

alex-ls

лучше возьмите Бороду, он хоть не так много наворует

18:19

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