Шанцев может стать куратором московского "Динамо"

Как стало известно "СЭ", Валерий Шанцев в ближайшее время может стать ключевой фигурой в руководстве московского "Динамо" - он будет отвечать за все важнейшие вопросы, связанные с селекцией клуба и его бюджетом.
Ранее эти функции в столичном клубе выполнял генеральный директор Сергей Федоров. Он, в свою очередь, может быть переведен на аналогичную должность в футбольное "Динамо", которое вчера отправило в отставку Евгения Муравьева.
Отметим, что Шанцев в сентябре ушел с поста губернатора Нижегородской области, а в феврале вошел в совет директоров "Динамо". (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Муравьева освободили от должности гендиректора "Динамо" //
Валерий Шанцев вернулся в "Динамо". Поможет ли это клубу?
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Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так замыкается круг! (с)
18:27
bugr1969
Сперва попилил бабла будучи губернатором , а теперь ставши куратором ))) М-да .....
18:20
alex-ls
лучше возьмите Бороду, он хоть не так много наворует
18:19