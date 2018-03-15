Шанцев может стать куратором московского "Динамо"

Как стало известно "СЭ", Валерий Шанцев в ближайшее время может стать ключевой фигурой в руководстве московского "Динамо" - он будет отвечать за все важнейшие вопросы, связанные с селекцией клуба и его бюджетом.

Ранее эти функции в столичном клубе выполнял генеральный директор Сергей Федоров. Он, в свою очередь, может быть переведен на аналогичную должность в футбольное "Динамо", которое вчера отправило в отставку Евгения Муравьева.

Отметим, что Шанцев в сентябре ушел с поста губернатора Нижегородской области, а в феврале вошел в совет директоров "Динамо". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Муравьева освободили от должности гендиректора "Динамо" //

Валерий Шанцев вернулся в "Динамо". Поможет ли это клубу?