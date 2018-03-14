Муравьева освободили от должности гендиректора "Динамо", руководить клубом будет Смертин

Сегодня состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", информирует пресс-служба общества.

В заявлении по его итогам говорится, что в соответствии с повесткой дня члены совета директоров рассмотрели вопросы о прекращении полномочий генерального директора Евгения Муравьева. Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Муравьева в качестве гендиректора.

Сообщается, что в связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров.

Пресс-служба общества "Динамо" отмечает, что клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.

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