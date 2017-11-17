Шамил Хуснутдинов: "Обсудим возможный отъезд Ткачева в НХЛ через два года"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов после заседания Правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал, что нападающий Владимир Ткачев отработает свой контракт до конца. Только потом российский хоккеист может перебраться в НХЛ.

- Ткачевым продолжают активно интересоваться за океаном.

- Это неудивительно. Своей игрой он доказывает свои отличные перспективы для клуба и сборной.

- Будете готовы отпустить его в НХЛ?

– Он доработает двухлетний контракт до конца, потом обсудим его возможный отъезд в НХЛ. (Евгений БЕЛОУСОВ)