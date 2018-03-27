18:33 | Хоккей — КХЛ

Шалунов и Шумаков могут пропустить серию со СКА из-за свинки

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Перед финалом Западной конференции СКАЦСКА, стартующим в четверг в Санкт-Петербурге, московская команда понесла серьезные потери. По информации "СЭ", два форварда первого звена Максим Шалунов и Сергей Шумаков выбыли из строя с подозрением на заболевание свинкой. Оба во вторник не смогли принять участие в открытой тренировке ЦСКА. Тренер армейцев Альберт Лещев заявил, что "они немножко приболели". Если диагноз подтвердится, то Шалунов и Шумаков точно не смогут сыграть против СКА.

Ранее в нынешнем плей-офф с таким диагнозом пропустили почти полностью серии со "Спартаком" и "Йокеритом" форварды ЦСКА Константин Окулов и Андрей Светлаков. Последний вернулся в строй лишь на днях, сыграв в заключительном матче с финским клубом в Хельсинки в субботу.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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совва

Борьба за попадание в состав, Светлаков и Окулов заразили одноклубников...

18:47

совва

спартак под.адить успел))

18:46

shpasic

в первом раунде плей-офф подхватили.

18:43

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