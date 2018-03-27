Шалунов и Шумаков могут пропустить серию со СКА из-за свинки

Перед финалом Западной конференции СКА – ЦСКА, стартующим в четверг в Санкт-Петербурге, московская команда понесла серьезные потери. По информации "СЭ", два форварда первого звена Максим Шалунов и Сергей Шумаков выбыли из строя с подозрением на заболевание свинкой. Оба во вторник не смогли принять участие в открытой тренировке ЦСКА. Тренер армейцев Альберт Лещев заявил, что "они немножко приболели". Если диагноз подтвердится, то Шалунов и Шумаков точно не смогут сыграть против СКА.

Ранее в нынешнем плей-офф с таким диагнозом пропустили почти полностью серии со "Спартаком" и "Йокеритом" форварды ЦСКА Константин Окулов и Андрей Светлаков. Последний вернулся в строй лишь на днях, сыграв в заключительном матче с финским клубом в Хельсинки в субботу.