"Северсталь" рассталась с Максимом Веревкиным

Череповецкая "Северсталь" расторгла контракт с защитником команды Максимом Веревкиным. Расторжение произошло по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Веревкин сыграл 18 матчей за "Северсталь", в которых отдал две передачи при показателе полезности "-7" и 22 минутах штрафного времени. Помимо "Северстали", 28-летний Веревкин в КХЛ выступал за "Амур". На счету защитника 80 матчей в лиге, в которых он набрал 10 (3+7) очков по системе "гол+пас".