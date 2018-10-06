"Северсталь" прервала серию из четырех поражений, обыграв "Торпедо"

"Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Торпедо" со счетом 2:1. Победный гол забил Олег Яшин.
"Северсталь" прервала серию из четырех поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Лапин - 1 (Калашников, Щербина), 1:56 - 1:0. Сергиенко - 3 (Галузин), 25:14 - 1:1. Яшин - 1 (Трубачев), 40:41 - 2:1.
Вратари: Фурх - Тихомиров (58:54).
Штраф: 46 - 50.
Броски: 28 (13+8+7) - 31 (8+11+12).
Судьи: Гофман, Кислов.
6 октября. Череповец. "Ледовый дворец".