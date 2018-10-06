19:36 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" прервала серию из четырех поражений, обыграв "Торпедо"

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"Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Торпедо" со счетом 2:1. Победный гол забил Олег Яшин.

"Северсталь" прервала серию из четырех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Лапин - 1 (Калашников, Щербина), 1:56 - 1:0. Сергиенко - 3 (Галузин), 25:14 - 1:1. Яшин - 1 (Трубачев), 40:41 - 2:1.

Вратари: Фурх - Тихомиров (58:54).

Штраф: 46 - 50.

Броски: 28 (13+8+7) - 31 (8+11+12).

Судьи: Гофман, Кислов.

6 октября. Череповец. "Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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