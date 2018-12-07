"Северсталь" подписала Евгения Бодрова

Череповецкая "Северсталь" заключила соглашение с форвардом Евгением Бодровым. Его срок рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний Бодров известен по выступлениям за "Ладу", "Спартак", "Ак Барс", "Салават Юлаев" и "Сибирь". Новосибирский клуб был последним в его карьере до подписания контракта с "Северсталью". В текущем сезоне Бодров провел 19 матчей, в которых забросил одну шайбу в матче с "Куньлунем" (6:5 Б) и сделал две результативные передачи. Форвард также является обладателем Кубка Гагарина-2010 в составе "Ак Барса".