17:56 7 января | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" опубликовала видео потасовки, произошедшей после рукопожатия в матче с "Нефтехимиком"

1

Пресс-служба "Северстали" опубликовала видеозапись эпизода, произошедшего по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (5:2).

Во время рукопожатия хоккеисты чуть не устроили массовую драку. По итогам инцидента двухминутный штраф за грубость получил защитник череповецкого клуба Станислав Калашников.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ArtTim

Какой тренер такие и игроки ! А Ежов ведет себя воообще как быдло с колхоза, в Риге в прошлом туре вратарь хозяев оставил перчатку на борту и поехал приветствовать болельщиков, Ежов подъехал и со всей злостью выкинул перчатку на трибуну.....

18:27 7 января