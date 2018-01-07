"Северсталь" опубликовала видео потасовки, произошедшей после рукопожатия в матче с "Нефтехимиком"

Кратковременные стычки во время матча ХК "Северсталь" - ХК "Нефтехимик" на финальном рукопожатии переросли в массовую потасовку. Наиболее активно проявил себя вратарь гостей Илья Ежов, череповчане тоже в долгу не остались. Избежать "ледового побоища " удалось благодаря судьям. pic.twitter.com/v27cc4FyKu