"Северсталь" опубликовала видео потасовки, произошедшей после рукопожатия в матче с "Нефтехимиком"

Пресс-служба "Северстали" опубликовала видеозапись эпизода, произошедшего по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (5:2).
Во время рукопожатия хоккеисты чуть не устроили массовую драку. По итогам инцидента двухминутный штраф за грубость получил защитник череповецкого клуба Станислав Калашников.
Кратковременные стычки во время матча ХК "Северсталь" - ХК "Нефтехимик" на финальном рукопожатии переросли в массовую потасовку. Наиболее активно проявил себя вратарь гостей Илья Ежов, череповчане тоже в долгу не остались. Избежать "ледового побоища " удалось благодаря судьям. pic.twitter.com/v27cc4FyKu– HC Severstal (@severstalclub) 7 января 2018 г.
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ArtTim
Какой тренер такие и игроки ! А Ежов ведет себя воообще как быдло с колхоза, в Риге в прошлом туре вратарь хозяев оставил перчатку на борту и поехал приветствовать болельщиков, Ежов подъехал и со всей злостью выкинул перчатку на трибуну.....
18:27 7 января