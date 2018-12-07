"Северсталь" нанесла "Куньлуню" третье поражение подряд

"Северсталь" в овертайме обыграла "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Владислав Кодола.

"Северсталь" набрала 24 очка и расположилась на 10-м месте на Западе. "Куньлунь" с 35 баллами занимает восьмую строчку на Востоку.

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"Северсталь" (Череповец) - "Куньлунь" (Пекин) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кудако - 1 (Гераськин, Вовченко), 13:25 - 1:0. Йип - 11 (Палола, Лунд), 57:56 - 1:1. Кодола - 2 (Вовченко), 60:53 - 2:1.

Вратари: Фурх - Лазушин.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 35 (15+6+12+2) - 30 (8+11+11+0).

Судьи: Белов, Одиньш.

7 декабря. Череповец. "Ледовый дворец".

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