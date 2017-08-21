Сергей Зубов: "От игроков и тренерского штаба "Сочи" обещаем, что скучать не придется"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов на встрече с болельщиками пообещал, что в новом сезоне КХЛ скучать не придется. Он также добавил, что команде еще придется многому научиться.

– От всех игроков, от всего персонала, от всего нашего тренерского штаба мы обещаем одно – скучать не придется, – сказал Зубов. – Если серьезно, у нас новая команда, практически с листа. Нам придется многому научиться, нам придется притираться друг к другу, сыграться. И здесь нам будет нужна ваша помощь, ваша поддержка и где-то знаменитый южный темперамент.

Мы, в свою очередь, обещаем, что не дадим вам краснеть за нас. Характер, воля к победе и огромная жажда биться в каждой игре против любого соперника. Это то, что мы вам обещаем. Мало не покажется.

В первом матче нового сезона КХЛ "Сочи" сыграет с "Куньлунем", встреча пройдет 22 августа.