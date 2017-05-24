19:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Зиновьев: "КХЛ совершила проступок. Исключение "Кузни" неправомерно"

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Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев подчеркнул, что считает неправомерным решение об исключении клуба из числа участников КХЛ. При этом он признался, что, по его ощущениям, "Кузня" в лигу больше не вернется.

– Критерии понятны, но были приняты ближе к концу чемпионата, – сказал Зиновьев. – Мы верили, что нам дадут еще один год. Принятые сегодня решения идут вразрез с регламентом. Я до последнего верил, что у нас есть время до конца следующего года.

Лига совершила проступок. Мы будем консультироваться, смотреть под разным углом. Сегодняшнее решение – неправомерно. У нас нет задолженностей. При том что в лиге долгов на миллиард. Это решение больно ударило по клубу.

Вот, говорят, поиграйте в вышке (ВХЛ. – Прим. "СЭ"), но я понял по совещанию, что пути обратно в КХЛ у нас нет. Нацеленность на коммерциализацию, но регионы ее не поддержат, а таланты растут там. Я тоже считаю, что КХЛ должна заботиться о российских ребятах, но разум не возобладал над коммерцией. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бургундец

А зачем нам русский хоккей,сейчас еще 1 китайский клуб возьмут))это же здорово на канадцев в китае смотреть))

19:56

Зенька

Тоже считаю, что неправомерно! срамтак и цска должны вылететь с лиги!!!

19:32

nikel

Про участие в каких других лигах говорил Чернышенко?

19:27

nikel

в суд на КХЛ подать

19:26