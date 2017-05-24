Сергей Зиновьев: "КХЛ совершила проступок. Исключение "Кузни" неправомерно"

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев подчеркнул, что считает неправомерным решение об исключении клуба из числа участников КХЛ. При этом он признался, что, по его ощущениям, "Кузня" в лигу больше не вернется.

– Критерии понятны, но были приняты ближе к концу чемпионата, – сказал Зиновьев. – Мы верили, что нам дадут еще один год. Принятые сегодня решения идут вразрез с регламентом. Я до последнего верил, что у нас есть время до конца следующего года.

Лига совершила проступок. Мы будем консультироваться, смотреть под разным углом. Сегодняшнее решение – неправомерно. У нас нет задолженностей. При том что в лиге долгов на миллиард. Это решение больно ударило по клубу.

Вот, говорят, поиграйте в вышке (ВХЛ. – Прим. "СЭ"), но я понял по совещанию, что пути обратно в КХЛ у нас нет. Нацеленность на коммерциализацию, но регионы ее не поддержат, а таланты растут там. Я тоже считаю, что КХЛ должна заботиться о российских ребятах, но разум не возобладал над коммерцией. (Игорь ЕРОНКО)

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