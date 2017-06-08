19:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Зиновьев: "Хоккей в Кемеровской области откровенно убивают. Только Президент России может нам помочь"

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Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев прокомментировал последние события, касающиеся клуба из Кемеровской области. В конце мая "Кузня" была исключена из состава участников КХЛ, а сегодня дисциплинарный комитет лиги принял решение о признании форварда Кирилла Семенова, которого обменяли из Новокузнецка в "Салават Юлаев" за денежную компенсацию, неограниченно свободным агентом.

– Ощущение, что хоккей в Кемеровской области откровенно убивают, – заявил Зиновьев. – Видимо, только один человек может нам помочь. Мы будем надеяться, что в следующий четверг мы сможем рассказать о ситуации напрямую Президенту Российской Федерации во время прямой линии. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Гендиректор "Кузни": "Семенова признали свободным агентом. Это полный беспредел" //
Агент Семенова: "У Кирилла три предложения от клубов "Востока" и "Запада" //
Кирилл Семенов: "От меня ничего не зависело" //
Леонид Вайсфельд: "Больше интересовал не сам Семенов, а договор между "Кузней" и "Авангардом" 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Опять Путин помоги?

20:12

самоходчик

Ломать не строить-такой девиз нашей эпохи.

20:06