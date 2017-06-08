Кирилл Семенов: "От меня ничего не зависело"

Нападающий Кирилл Семенов, признанный КХЛ неограниченно свободным агентом, заявил, что рад завершению разбирательства в лиге и продолжает готовиться к сезону. Ранее руководство новокузнецкого "Металлурга", за который 22-летний хоккеист выступал в прошлом сезоне, заявило, что намерено обжаловать это решение в гражданском суде.

– Конечно, рад, что разбирательство завершилось, – сказал Семенов. – От меня ничего не зависело. Сейчас есть предложения от нескольких клубов, но этим занимается агент. А я тренируюсь и готовлюсь к сезону. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Гендиректор "Кузни": "Семенова признали свободным агентом. Это полный беспредел" //

Агент Семенова: "У Кирилла три предложения от клубов "Востока" и "Запада"