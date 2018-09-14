Сергей Светлов: "Серебряков стал гарантом победы "Адмирала"

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:0) отметил вратаря команды Никиту Серебрякова, который отбил все 37 бросков хозяев.

– Мы завершили нашу выездную серию, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Светлова. – Полтора месяца не были во Владивостоке, сыграли шесть игр на выезде. Очень приятно возвращаться домой с выигрышем, с хорошим настроением. Настрой сегодня был хороший, запредельная самоотдача, немного где-то повезло. Благодарен ребятам за хорошую игру! Хочу похвалить нашего вратаря, который сегодня сыграл на ноль, и стал гарантом нашей победы.