Сергей Светлов: "Гарантом победы над "Нефтехимиком" стал вратарь"

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (4:1) отметил, что вратарь Никита Серебряков стал гарантом победы.

Голкипер отразил 57 бросков по своим воротам, а "Адмирал" прервал девятиматчевую безвыигрышную серию

– Первая домашняя победа, чистые два очка. Сегодня гарантом был наш вратарь, сегодня было очень мощное давление на нашу команду, – цитирует Светлова сайт "Адмирала". – Ребята из Нижнекамска бились изо всех сил, преимущество было по всем статьям – и по броскам, и по силовым единоборствам. Соперник очень мощно атаковал, но сегодня везение было на нашей стороне, мы удачно контратаковали, забили в большинстве два гола, что и было залогом нашей победы сегодня.