Сергей Широков: "Никто не думает об Олимпиаде, пока идет чемпионат"

Нападающий СКА Сергей Широков отметил, что армейцы проиграли московскому "Динамо" (2:3 ОТ) из-за проблем с реализацией. По его словам, никто из игроков не думал о предстоящей Олимпиаде.



– Самое главное, не получилось выиграть – начал Широков. – Сложно сказать почему. Хотели закончить домашнюю серию на хорошей ноте, но не получилось.

– Владимир Федосов сказал, что команде не хватило свежести. На льду это ощущалось?

– Со стороны, наверное, виднее. Мы старались, играли, выкладывались, но проиграли.

– Олимпиада уже была в голове?

– Никто об этом не думает, потому что у нас идет чемпионат. Сейчас нужно выдохнуть и готовиться дальше.

– "Динамо" один из вероятных соперников СКА в плей-офф. Насколько тяжело с ними играть?

– Ничего страшного, нетяжело. Использовали бы моменты, реализовали большинство – все сложилось бы по-другому. Даже не думаем о соперниках по плей-офф, потому что борьба за место в восьмерке еще впереди – и у "Динамо", и у "Спартака". Там будет видно. (Сергей ЯРЕМЕНКО)