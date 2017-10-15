Сергей Широков: "Чудинова будет не хватать"

Нападающий СКА Сергей Широков отметил, что из поражения от "Ак Барса" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ можно многое подчерпнуть. Также форвард питерских армейцев заявил, что постарается посмотреть дебютный матч Вадима Шипачева в НХЛ.

– Из сегодняшней игры можно многое подчерпнуть – сказал Широков. – Играли с дисциплинированной командой, которая действовала по схеме. Получалась тяжёлая игра, уступили в овертайме. Но ничего страшного, будем работать.

– Поддержали Ковальчука после удаления в овертайме?

– Это же хоккей, я тоже удалялся. Это игра, комментарии излишни.

– Можно найти позитив в сегодняшнем поражении?

– Позитив в том, что новая игра уже через день, нужно отойти быстро и готовиться к "Нефтехимику".

– СКА регулярно проигрывает "Ак Барсу" дома. Казанцы такой соперник с которым легче встречаться на выезде?

– С "Ак Барсом" всегда тяжело играть, нам есть, над чем подумать.

– "Авангард" объявил о переходе Чудинова. Жаль, что он ушел из СКА?

– Чудинова будет не хватать, хочется пожелать ему удачи в новой команде и только хорошей игры.

– Сегодня Шипачев дебютирует в НХЛ. Будете смотреть?

– А во сколько матч?

– В два часа ночи.

– Может быть, ещё успею начало глянуть, после игр тяжело засыпать. Вадиму удачи, уверен, всё у него будет хорошо. (Сергей ЯРЕМЕНКО)