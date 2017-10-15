Сергей Широков: "Чудинова будет не хватать"

Нападающий СКА Сергей Широков отметил, что из поражения от "Ак Барса" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ можно многое подчерпнуть. Также форвард питерских армейцев заявил, что постарается посмотреть дебютный матч Вадима Шипачева в НХЛ.
– Из сегодняшней игры можно многое подчерпнуть – сказал Широков. – Играли с дисциплинированной командой, которая действовала по схеме. Получалась тяжёлая игра, уступили в овертайме. Но ничего страшного, будем работать.
– Поддержали Ковальчука после удаления в овертайме?
– Это же хоккей, я тоже удалялся. Это игра, комментарии излишни.
– Можно найти позитив в сегодняшнем поражении?
– Позитив в том, что новая игра уже через день, нужно отойти быстро и готовиться к "Нефтехимику".
– СКА регулярно проигрывает "Ак Барсу" дома. Казанцы такой соперник с которым легче встречаться на выезде?
– С "Ак Барсом" всегда тяжело играть, нам есть, над чем подумать.
– "Авангард" объявил о переходе Чудинова. Жаль, что он ушел из СКА?
– Чудинова будет не хватать, хочется пожелать ему удачи в новой команде и только хорошей игры.
– Сегодня Шипачев дебютирует в НХЛ. Будете смотреть?
– А во сколько матч?
– В два часа ночи.
– Может быть, ещё успею начало глянуть, после игр тяжело засыпать. Вадиму удачи, уверен, всё у него будет хорошо. (Сергей ЯРЕМЕНКО)