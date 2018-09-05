Сергей Монахов: "Северсталь" как минимум заслужила очко, но хотелось бы больше"

Нападающий "Северстали" Сергей Монахов после поражения от "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5 ОТ) отметил, что команда заслужила одно очко. Также он добавил, что установки удерживать счет не было.

– Для болельщиков получился очень интересный матч. Какое впечатление он оставила у игроков?

– Очень динамичная игра, было много шайб. К сожалению, первый период начался не так, как мы хотели. Несмотря на то, что мы смогли первыми забить, мы пропустили очень быстрые и легкие голы. Слава Богу, что в перерыве мы смогли собраться и выровнять игру.

– Во втором периоде игра не поменялась, но "Северсталь" начала забивать. За счет чего?

– Мы перестали терять шайбу на входе в зоне, переводили ее вперед и атаковали ворота. Где-то нам повезло, но слава Богу, что так получилось.

– Была ли установка на третий период удерживать счет?

– Нет, такой команды у нас не было. Мы понимали, если мы закроемся в обороне, нам будет сложно выстоять. Поэтому играли, как и во втором периоде. К сожалению, не дотерпели 27 секунд.

– Результат игры справедлив?

– С трибуны, конечно виднее. Я считаю, что мы как минимум заслужили очко, но хотелось бы больше.