Сергей Костицын вернулся в минское "Динамо"

Минское "Динамо" на официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим "Торпедо" Сергеем Костицыным. Соглашение между 31-летним форвардом и клубом из белорусской столицы рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Костицын сыграл за "Торпедо" 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 14 (7+7) баллов за результативность. В последнем розыгрыше Кубка Гагарина он забросил 1 шайбу в 4 играх.

Напомним, что до перехода в "Торпедо" Костицын провел сезон-2016/17 в составе минчан. Он принял участие в 45 матчах "регулярки" КХЛ, набрав 26 (5+21) очков. В плей-офф на его счету две результативные передачи.