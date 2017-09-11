Сергей Калинин: "Соперник вышел ждать наших ошибок и одну дождался"

Нападающий СКА Сергей Калинин считает, что его команда в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (3:1) пыталась взять соперника количеством, а не качеством бросков. Также форвард признался, что во время похода на квест с партнерами по команде ему было страшно.

- Мало играли перед вратарем, мало создавали ему помех, не вынуждали его выкатываться - сказал Калинин. - Зато много бросали, старались взять количеством, но Лазушин хорошо сыграл сегодня. Хорошо, что вовремя забили голы.

- После прошлой игры Олег Знарок говорил, что соперники возможно даже излишне серьезно настраиваются на СКА. В матче против "Лады" ощутили это в очередной раз?

- Все команды хорошо играют. Сейчас нет слабых соперников. У нас тоже никакого недонастроя не было. Соперник вышел ждать наших ошибок и одну дождался.

- Недавно вы ходили на квест с Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым. Страшно было?

- Да, страшно.

- Чья это инициатива была?

- Даже не знаю. Мы хотели на фильм ужасов сходить. А получилось, что пошли на квест. (Сергей ЯРЕМЕНКО)