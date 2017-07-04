Сергей Калинин: "Были варианты остаться в НХЛ, но решил вернуться в Россию"

Нападающий СКА Сергей Калинин рассказал, почему принял решение вернуться в Россию из НХЛ. Хоккеист отметил, что хочет попробовать попасть в сборную России на Олимпийские игры, а также сказал, что понравилось играть в Северной Америке.

– Как провели лето?

– Лето провел хорошо, – сказал Калинин. – В этот раз оно получилось коротким: первый раз такое. Но отдохнуть и набраться эмоций я успел. Готов к началу нового сезона. В Петербурге не первый раз, но раньше на долгое время никогда не приезжал. До сборов еще есть неделя, поэтому погуляю и все посмотрю. Матчи КХЛ не смотрел. Только обзоры. Следил за "Авангардом" и СКА, потому что всегда интересно было смотреть на большое количество голов. Конечно, спрашивал у многих ребят мнение перед переходом в СКА. Почти со всеми мы играли ранее в одной команде или против них. Все отзывались положительно о городе и команде.

– Были ли варианты остаться?

– Принял решение возвращаться в Россию в конце этого сезона, там обмен случился, все как-то закрутилось. Были варианты остаться в НХЛ, но решил, что вернуться в Россию будет правильнее. Конечно, я бы хотел вернуться в НХЛ, не знаю, как все сложится. В принципе мне там понравилось играть, знаю, что мог там играть. Больших проблем в НХЛ не ощущал, но что-то пошло не так, не только от меня все зависит. Я не могу сказать, что у меня не получилось за океаном, вряд ли кто-то рассчитывал, что я вообще закреплюсь в НХЛ и на второй сезон. Считаю, что поездка получилась удачной для меня. Почти два года провел в основном составе, но есть моменты, которые я не хочу обсуждать. Само собой, первая причина – это я, где-то неправильно подготовился, слишком много думал и переживал. Игр много, нужно отпускать все моменты. В любом случае это положительный опыт.

– Ваша главная цель сейчас – Олимпиада?

– Безусловно, хочется сыграть на Олимпиаде, все зависит от меня. За былые заслуги меня не возьмут на такой серьезный турнир, даже несмотря на то, что игроков НХЛ не отпустят на игры. (Артем РЯБОВОЛ)