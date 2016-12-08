Сергей Гомоляко: "Успех "Куньлуня" показывает, что КХЛ надо убирать лимит на легионеров"

Бывший первый вице-президент "Трактора" Сергей Гомоляко подчеркнул, что результаты "Куньлуня" – лишнее подтверждение необходимости отмены лимита на легионеров в российских клубах КХЛ. Команда из Китая, для которой данный сезон в лиге является дебютным, занимает седьмое место в Восточной конференции.

- Успех "Куньлуня" - это лишнее подтверждение, что лимит на легионеров нужно убирать, - приводит "Р-Спорт" слова Гомоляко. - Российских хоккеистов хорошего уровня на самом деле мало. "Куньлунь", не связанный ограничениями, набрал финнов, канадцев на меньшие деньги, чем они просят в российских клубах, и уверенно делает результат. Не умаляя ни в коем случае заслуг Владимира Юрзинова-младшего, он отлично делает свою работу, и эту команду мы тоже точно увидим в плей-офф.

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